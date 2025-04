Dayitalianews.com - Mascali, in casa aveva droga e bombe artigianali: arrestato 57enne

I militari della Stazione dihanno portato a segno un’operazione di particolare rilievo, arrestando undel posto, pregiudicato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di materiali esplodenti pericolosi.L’attività trae origine da una mirata azione info-investigativa, maturata nel tempo grazie a una serie di servizi di osservazione e appostamento condotti in modo discreto e a distanza dai militari della Stazione di.In particolare, in seguito ad alcuni movimenti sospetti rilevati nei pressi di un immobile riconducibile all’, i Carabinieri hanno avviato un’attenta attività di monitoraggio, finalizzata a verificare la fondatezza delle loro ipotesi investigative. Gli elementi raccolti nel corso di tali servizi hanno permesso di delineare un quadro indiziario chiaro e concreto, tale da giustificare l’intervento operativo, eseguito con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del 12° Battaglione Cacciatori di “Sicilia”.