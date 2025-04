Ilgiorno.it - Martesana, autismo e disabilità. Due i centri: il progetto raddoppia

Il cantiere di Casa Eden che avanza a Vaprio d’Adda. Unbis per il complesso di Cascina San Bartolomeo a Groppello di Cassano d’Adda. E un nuovo percorso complessivo, firmato da cooperativa Punto d’Incontro, Fondazione BFZ e Anffas, che ridistribuisce servizi e ridisegna la futura corazzata prodell’Adda. Casa Eden, edificio in zona centrale, sarà deputata a residenzialità e progetti di inserimento lavorativo per ospiti con maggiori abilità e potenziale di autonomia. Cascina San Bartolomeo, contesto più protetto e strutturato, ospiterà invece il cuore delle attività specialistiche per pazienti consevero e una serie aggiuntiva di servizi per la. Un percorso doppio e monumentale, con un termine già scritto, la fine del 2026, "i due- così Vittorio Caglio, referente della Punto d’Incontro e direttore della Fondazione Bfz - dovranno muovere i primi passi contestualmente".