Mark Samson chi è il femminicida di Ilaria Sula | gli studi di Architettura e il lavoro da McDonald’s

Si chiamaAntonyil giovane fermato per il femminicidio di, studentessa di Statistica alla Sapienza uccisa con diverse coltellate. Il 23enne è stato portato in Questura questa notte e nel corso dell’interrogatorio avrebbe ammesso le sue responsabilità indirizzando gli inquirenti nell’individuazione del corpo della giovane in un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di una valigia.viveva con la famiglia in un appartamento di via Homs, nel quartiere africano di Roma dove – stando a quanto si apprende – sarebbe avvenuta l’aggressione, mentre erano presenti anche i genitori. Il padre e la madre, scrive l’Ansa, non sono al momento indagati. Chi èalla facoltà dida, per il giovane ora rinchiuso nel carcere di Regina Coeli accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.