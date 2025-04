Lapresse.it - Marine Le Pen condannata, Macron: “Minacce a giudici intollerabili”

Emmanuelha parlato a proposito diLe Penper appropriazione indebita di fondi pubblici. Il presidente francese in Consiglio dei ministri ha dichiarato che “la giustizia è indipendente” e “lerivolte ai” che hanno condannato la leader dell’estrema destra “sono assolutamente”. Lo ha riferito la portavoce del governo francese, Sophie Primas, citata da Bfmtv.Le Pen: “La legge è uguale per tutti”Secondo quanto emerso,ha aggiunto che “i magistrati devono essere protetti”. La portavoce ha riferito inoltre che l’inquilino dell’Eliseo ha detto che “tutti hanno diritto a una giustizia equa e che la legge è uguale per tutti”.