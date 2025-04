Puntomagazine.it - Marigliano. Sinistra Italiana fa quadrato intorno a Di Palma e Serpico dopo gli attacchi ricevuti

Tonino Scala e Stefano Ioffredo, rispettivamente segretario regionale e metropolitano: “I compagni Nello Die Vincenzosono attivamente impegnati in questo percorso e stanno contribuendo concretamente alla costruzione del partito.”In merito aglida alcuni compagni e compagne attivi sul territorio di– ritenuti, da alcuni esponenti del Partito Democratico, non rappresentativi di– riteniamo doveroso fare chiarezza.Nel territorio nolano, tra Nola e, stiamo lavorando con impegno per costruire non solo una lista, ma una vera e propria soggettività politica capace di rappresentarealle prossime elezioni amministrative. I compagni Nello Die Vincenzosono attivamente impegnati in questo percorso e stanno contribuendo concretamente alla costruzione del partito.