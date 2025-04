Tpi.it - Mare Fuori 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Leggi su Tpi.it

5: le, 2 aprile 2025Questa sera, 2 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda ladi5, la quinta stagionepopolare serie ambientata in un carcere minorile, che torna con nuove storie e personaggi. Vediamo insieme ledi questa sera.)Grazie a Carmela il clan continua a crescere, causando preoccupazioni in donna Wanda. Teresa si ostina a cercare Edoardo, mentre in IPM arriva anche Tommaso, un ragazzo benestante animato da un odio feroce verso tutti i detenuti. La tensione aumenta a causa del giro di droga dei milanesi, che sfocia in una violenta rissa. Cucciolo, intanto, si riavvicina al fratello e si svela con Milos. Lino invece cerca in ogni modo di alleviare l’angoscia di Silvia.