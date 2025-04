Movieplayer.it - Mare fuori 5, Francesco Di Tullio e Francesco Luciani: "Federico e Samuele sono due super villain"

Leggi su Movieplayer.it

Tra i numerosi nuovi personaggi della serie ci"i Milanesi": in una storia in cui tutti hanno un forte lato oscuro, lorocattivissimi. Conosciamoli meglio. Su Rai2 e RaiPlay. Ogni storia avvincente ha bisogno di un cattivo. Ma in un racconto corale quale è, in cui i protagonisti totalmente positividavvero pochissimi, come si riconosce un antagonista? In un oceano di "quasi cattivi", ildeve essere. La quinta stagione colma questa mancanza non con uno, ma con ben due perfidi assoluti: nella serie Rai arrivano infatti. Su Rai2 dal 26 marzo,5 introduce molti nuovi personaggi principali: quelli che abbiamo citato vengono dal Nord e potremmo definirli "i Milanesi". A interpretarligli attoridi