Marche promozione al Vinitaly con 111 cantine

Meno di una settimana alla 57esima edizione di, al via a Veronafiere da domenica 6 a mercoledì 9 aprile. Lesi presenteranno all’appuntamento del salone internazionale con 111 aziende espositrici, delle quali 53 all’interno della collettiva organizzata dalla Regione (43 IMT-Istituto Marchigiano di Tutela Vini e 10 Consorzio Tutela Vini Piceni).Oltre 1.000 metri quadrati di superficie espositiva all’interno del padiglione 7 (Stand C6-C7-C8-C9) e con la “Terrazza” che su uno spazio di 360 metri quadrati proporrà in degustazione libera 215 etichette.Lealrappresenta una straordinaria vetrina per la nostra regione e per le sue eccellenze enologiche – commenta il presidente della RegioneFrancesco Acquaroli -. Il settore vitivinicolo marchigiano non è solo un motore economico strategico, ma anche un ambasciatore del nostro territorio e della nostra cultura.