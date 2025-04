Lettera43.it - Marc Samson, chi è il ragazzo fermato per l’omicidio di Ilaria Sula

Leggi su Lettera43.it

Si chiamae ha 23 anni ilperdi, la studentessa di 22 anni scomparsa a Roma il 25 marzo e trovata morta all’interno di una valigia gettata in un dirupo. Il giovane, che studia Architettura e lavora da Mc Donald’s, ha confessato di aver ucciso l’ex fidanzata e dovrà rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo le prime indagini, avrebbe accoltellato la giovane in un appartamento della Capitale, forse quello di via Homs in zona Africano dove viveva insieme ai genitori, per poi nasconderne il corpo in una valigia e gettarlo sulla strada provinciale 45B nel tratto compreso tra Capranica e Guadagnolo, dov’è stato ritrovato una settimana dopo da alcuni passanti. Nei giorni della scomparsa,aveva postato delle storie su Instagram dal profilo di, come a voler simulare un allontanamento volontario.