Nerdpool.it - Manuale per Signorine: Recensione della serie Netflix

perè unatv spagnola disponibile sudal 28 Marzo.TrailerTramaMadrid, 1880. Elena Bianda (Nadia de Santiago) è una chaperon esperta, incaricata di preparare tre giovani sorellefamiglia Montecervo al loro debutto in società e, soprattutto, a trovare un marito adeguato. Determinata e astuta, Elena conosce alla perfezione le rigide regole dell’alta società e sa come muoversi tra corteggiamenti, pettegolezzi e matrimoni di convenienza.Tuttavia, la sua missione si rivela più complicata del previsto: le tre sorelle hanno personalità molto diverse e, tra scandali inaspettati, amori proibiti e segreti di famiglia, la situazione sfugge rapidamente al controllo. Mentre cerca di mantenere le apparenze e proteggere la reputazione delle ragazze, Elena si ritrova coinvolta in un intreccio di passioni e complotti che mettono alla prova anche le sue stesse convinzioni sull’amore e il matrimonio.