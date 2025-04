Tvzap.it - Maneskin, Damiano svela il motivo dietro la rottura: perché li ha lasciati

Damiano David si è raccontato, come forse mai prima d'ora, rilasciando una lunga intervista, in vista del nuovo album in uscita il 16 maggio. GQ Italia lo ha scelto come protagonista della propria cover. Durante la chiacchierata l'artista ha spiegato anche cosa c'è dietro l'addio ai Maneskin.

Damiano David sembra escludere un possibile ritorno con i Maneskin. Il giovane ha spiegato che la sua scelta è stata dettata dall'idea di iniziare una carriera da solista: «Sarei spaventato se avessi pensato "ok, ho raggiunto il successo insieme alla band e ora voglio diventare sempre più famoso e guadagnare di più».