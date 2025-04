Lanazione.it - Malavasi: «Destra dice no a indagine su Pfas nei dispositivi dei vigili del fuoco»

Arezzo, 2 aprile 2025 – "Da tempo vari studi confermano come neidi protezione individuale deidele in alcune schiume antincendio vi siano materiali composti damolto pericolosi per la salute. Ad Arezzo sono deceduti recentemente tredela causa di un glioblastoma e si sospettano possibili nessi di causa effetto legati alla presenza di tali sostanze che andrebbero accertati. Non è un caso che il Ministro dell'Interno abbia stipulato una convenzione con l'Università di Bologna per effettuare uno studio a carattere medico statistico sull'impatto dei compostiin Emilia Romagna. Per questo, siamo rammaricati e sorpresi che l'esecutivo non abbia voluto prendere un impegno in Parlamento per estendere a tutto il territorio nazionale lo studio in modo da avere un'più dettagliata.