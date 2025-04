Quotidiano.net - Mai più paura di perdere il tuo cane: Collare Ytanest per Airtag in offerta su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

E se dovesse scappare? Quante volte ti sei preoccupato di smarrire il tuo amico a quattro zampe? Unfuori controllo può essere facilmente investito da un'auto oppure potresti smarrirlo per sempre. Eppure basta una sola piccola accortezza per evitare che tutto ciò avvenga. Ilè realizzato appositamente per ospitare un. Oltre a essere confortevole per il tuo amico peloso, questopuò essere abbinato con l'accessorio di Apple per poter localizzare ilovunque si trovi. L'app Dov'è, infatti, ti permette di controllare la sua posizione attraverso il tuo iPhone, sfruttando la rete globale dei dispositivi Apple. A rendere ancora più interessante il prodotto diè l'attuale promozione di. Grazie allo sconto del 20%, puoi fare tuo questo accessorio così utile spendendo appena 14,39€.