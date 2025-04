Ilfattoquotidiano.it - “Mai pensato, ho raggiunto il successo con i Maneskin e ora voglio diventare sempre più famoso e guadagnare di più. Ai fighi non piace il rock”: parla Damiano David

ha sancito definitivamente la sua carriera solista con l’annuncio dell’uscita del disco “Funny Little Fears”, previsto per il 16 maggio, che è stato presentato ai fan al El Rey Theatre di Los Angeles.ha tenuto uno showcase in cui ha presentato dal vivo alcuni brani inediti di “Funny Little Fears”, insieme ai singoli “Next Summer” e “Born With A Broken Heart” e alla cover del brano di Miley Cyrus e Mark Ronson “Nothing Breaks Like a Heart”.Il cantante è il protagonista della cover di aprile di GQ Italia e ha raccontato che il prossimo disco sarà “la storia di un gentiluomo italiano malato d’amore. Quello che desidero davvero è portare quella classe ed eleganza italiana. Ogni cosa deve evocare un senso di lusso”.ha spiegato anche i motivi che lo hanno spinto a intraprendere: “Sarei spaventato se avessi: ok, hoilinsieme alla band e orapiùdi più.