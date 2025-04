Ilgiorno.it - Magnago, ritrovato nella notte a Samarate il 13enne scomparso da casa

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 2 aprile 2025 - È statodagli uomini della Protezione civile, che erano stati attivati subito dopo la segnalazione ai carabinieri, iloriginario del Burkina Faso, affetto da autismo, che ieri aveva fatto perdere le sue tracce allarmando i genitori. L’allarme Il giovane si era allontanato dalla sua abitazione di, frazione Bienate, tanto che i genitori, non riuscendo a contattarlo, si erano recati alla caserma dei carabinieri si Castano Primo per formalizzare la denuncia. Le pattuglie dei carabinieri si erano così recate in zona per iniziare la perlustrazione del territorio con l’ausilio degli uomini della Protezione civile che il sindaco ha messo a disposizione e dei tanti residenti che si sono uniti alle ricerche. Il ritrovamento Alle 23, finalmente, il gruppo di lavoro allestito per setacciare il territorio ha portato al risultato: ilè stato finalmente rintracciatovicinae ricondotto a