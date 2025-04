Maggie Gyllenhaal svela la sua sposa al CinemaCon

Leggi su Cinefilos.it

la suaalIl primo filmato del film da 100 milioni di dollari di, The Bride, è stato mostrato al, alla presenza della regista e star Jessie Buckley.The Bride è ambientato nella Chicago degli anni ’30 e offre una rilettura all’iconica tradizione di Frankenstein. Il film è il secondo impegno da regista di. Il suo primo è stato La Figlia Oscura, che Netflix ha distribuito nel 2021. Il film ha ottenuto tre nomination ai 94esimi Academy Awards: migliore attrice (Olivia Colman), migliore attrice non protagonista (Buckley) e migliore sceneggiatura adattata.Un piccolo assaggio del film steampunk con sfumature horror ha mostrato ladi Buckley che cade e muore, e “non è stato un incidente“. Su un tavolo da laboratorio con cavi metallici che uscivano dal suo corpo, torna in vita, poi incontra il mostro di Christian Bale che intona “Finché morte non ci separi“.