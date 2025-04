Lapresse.it - Madrid, Ancelotti lascia il tribunale: “L’udienza è andata bene”

, sono tranquillo. Ci vediamo domani”. Così Carloall’uscita delprovinciale didove è stato ascoltato nell’ambito del processo che lo vede imputato per presunta frode fiscale. “Mai ho pensato che potrebbe esserci stata una frode, in nessun momento, mi sembrava tutto corretto“. È quanto ha detto il tecnico del Realrispondendo alle domande del procuratore durante. L’accusa è di aver dichiarato al fisco solo il compenso percepito dal club per il suo lavoro di allenatore, mentre avrebbe nascosto i proventi derivanti dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine, utilizzando società di comodo., durante la testimonianza ha detto che il contratto firmato con il Real nel 2013 prevedeva che il 15% del compenso venisse dai diritti di immagine.