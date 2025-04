Dayitalianews.com - Madrid, Ancelotti in tribunale: “Qui per sostenere la mia innocenza, sono tranquillo”

Così Carlo Ancelotti al suo arrivo al tribunale provinciale di Madrid dove si tiene oggi, 2 aprile, il processo che lo vede imputato per presunta frode fiscale nei confronti del fisco spagnolo. La notizie è stata riportata da LaPresse che scrive: la Procura ha chiesto per il tecnico del Real Madrid quattro anni e nove mesi di reclusione. L'allenatore del Real Madrid è accusato di aver defraudato il fisco di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015. Nei giorni scorsi, in conferenza stampa, si è detto tranquillo e ha affermato di "avere fiducia nella legge". La procura ha chiesto anche di multare il tecnico del Real per 3.186.237 di euro.