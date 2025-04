Lapresse.it - Madrid, Ancelotti a processo per presunta frode fiscale: “Non sono preoccupato”

Al Tribunale provinciale disi celebra oggi ila Carlo, per unanei confronti del fisco spagnolo. La Procura ha chiesto per il tecnico del Realquattro anni e nove mesi. In particolare, l’allenatore emiliano è accusato di aver defraudato il fisco di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015.è arrivato in tribunale. “Vengo a dichiarare” ha detto ai cronisti, alla domanda se fosseha risposto di “no”. “Ho fiducia” nella mia innocenza ha aggiunto. Il tecnico non sembra quindi intenzionato a patteggiare.