Ilrestodelcarlino.it - Macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto Genio S in super promo e ci sono 32 capsule in omaggio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chi cerca una soluzione comoda, veloce e compatta per gustaree bevande calde a casa può approfittare di un’interessante offerta su Amazon: laDe'LonghiS,perespresso e bevande in capsula, è in vendita a 72,23€ IVA inclusa, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino. Il modello inzione è quello bianco, dal design compatto e minimalista, ideale per ogni cucina o ufficio. Comprala con lo sconto del 19%De'LonghiS in offerta su Amazon:automatica con 32a 72,23€ Si tratta di unaautomatica, facile da usare e dotata della classica interfaccia a selezione con rotella, che permette di regolare la quantità d’acqua e quindi l’intensità della bevanda. Il sistema di erogazione ad alta pressione consente di ottenere un espresso cremoso, con una qualità paragonabile a quella del bar, sfruttando leoriginali