Ilnapolista.it - Maccarani: «I metodi troppo severi? Il mio è un metodo che riguarda l’allenamento di alto livello»

Leggi su Ilnapolista.it

Il mondo della ginnastica ritmica italiano è entrato in un buco nero dal quale ogni giorno vengono sputati fuori nuovi maltrattamenti, lotte di potere, menzogne e cattiverie. La, ct artefice di centinaia di medaglie nella ginnastica ritmica, tra cui quattro olimpiche, è stata sollevata dall’incarico. Nel frattempo la stagione va avanti senza le ginnaste italiane. Le nuove allenatrici, vista la scarsa preparazione e l’addio delle veterane per solidarietà al licenziamento della, hanno deciso di non far partire le atlete per i prossimi mondiali.A firmare la sua mail di licenziamento il nuovo presidente della Federginnastica Andrea Facci, eletto il 1 marzo. Lo stesso che in un’intercettazione telefonica del 2022, appena resa pubblica, commentava, con l’allora presidente Gherardo Tecchi, in maniera sessista un’ex ginnasta ospite in tv.