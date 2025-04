Ma è di Bocchino? E D' Alema sbrocca | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un simpatico "agguato" per Massimo D', e l'ex premier e capo del centrosinistra italiano non la prende bene, disciamo. Sui social sta diventando virale ilpubblicato dalla (simpatica) pagina Instagram The Journalai: gli amministratori lo attendono a margine di un evento pubblico per proporgli di giocare alla provocatoria rubrica "Il libro sbagliato". In sostanza, a chi partecipa viene offerto un libro "suggerito" da chi ha giocato prima di lui, lui lo deve firmare e poi consigliare un altro libro al prossimo "concorrente". Una catena di Sant'Antonio che potrebbe riservare più di una gustosa sorpresa, ma Baffino decide di interromperla anche piuttosto bruscamente, confermando il suo caratterino non troppo accomodante. Forse, a scatenare una certa stizza è il titolo e l'autore del libro che gli viene piazzato sotto il naso (e sotto i baffi): Perché l'Italia è di destra.