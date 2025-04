Tarantinitime.it - M5S, Angolano: “Taranto non è città a misura di bambino!”

Tarantini Time QuotidianoQuanto sta avvenendo nelle ultime ore a, relativamente agli atti con cui si sta procedendo alla costituzione di un gruppo di lavoro per avviare la procedura di gara finalizzata all’esternalizzazione del servizio, finora pubblico, degli asili nido della, ci preoccupa enormemente. Dopo giorni di silenzio, ecco arrivare al capolinea un provvedimento che, privo di condivisione, ci allerta e per il quale chiederemo già domani un apposito incontro chiarificatore, al fine di comprendere i margini operativi di tale scelta da parte e conoscere la documentazione tecnica, rilasciata dalle corrispondenti direzioni, a supporto della procedura in questione. In ogni caso, in attesa di conoscere i dettagli della vicenda sviluppatesi nelle ultime ore, non rimarremo silenti di fronte a chi ha provocato questa guerra tra poveri, i lavoratori da una parte e le famiglie dall’altra.