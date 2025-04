361magazine.com - Lutto nel mondo del cinema: a 65 anni si è spento Val Kilmer

A comunicarlo la figliaSi èa 65l’attore americano Val. A renderlo noto la figlia e la famiglia al New York Times., stando a quanto ha raccontato la ragazza ha avuto problemi e complicazioni legate a una polmonite.Strascichi di un cancro alla gola, da cui era guarito che gli era stato diagnosticato nel 2014., dopo gli inizi a teatro, pian piano si è conquistato lo spazio al. Nato il 31 dicembre del 1962 è cresciuto nei pressi di Hollywood alla San Fernando Vallery. Agli inizi divenne famoso anche per essere uno dei più giovani di sempre ammessi al programma di recitazione della Juilliard School, a 17.Leggi anche: Lacerenza: dai domiciliari all’ ospedale, per lui sospetto ictusDopo alcune esperienze nel teatro passò al.Celebri alcune sue interpretazioni come come nei pdi Jim Morrison in ‘The Doors’ del 1991 di Oliver Stone, quella di Iceman in ‘Top Gun’ del 1986 di Tony Scott e quella di Bruce Wayne in ‘Batman forever’ del 1995 di Joel Schumacher.