Temporeale.info - Lutto a Canale 5, addio al protagonista di una serie iconica

Leggi su Temporeale.info

Un terribileha colpito tutti quelli che lo conoscevano. Lo ricordiamo tutti per quello che ha fatto nel mondo della tv. Quando una persona viene mancare è sempre una notizia molto triste, specialmente se sappiamo che per anni in un modo o nell’altro ci ha tenuti compagnia. Un terribileè arrivato in queste . L'articolo5,aldi unaTemporeale Quotidiano.