Ilfattoquotidiano.it - L’Ungheria pronta a uscire dalla Corte penale internazionale. E Netanyahu arriva a Budapest

Nel giorno in cui Benjamindecide di, la stessa che ha emanato un mandato d’arresto per il premier israeliano, accusato di crimini di guerra a Gaza. Si tratta della logica conclusione rispetto alla posizione già espressa da Orban a seguito della decisione dei giudici dell’Aja,quale aveva subito preso le distanze, dichiarando che non avrebbe dato seguito all’arresto sefosse entrato nel suo Paese. E, anzi, lo aveva invitato più volte, garantendo che non avrebbe dato seguito al mandato e affrontando così la: domani 3 aprile lo incontrerà, due settimane dopo la ripresa dei raid sulla Striscia che hanno rotto la tregua, comunque fragilissima. L’annuncio dell’uscita dallo Statuto di Roma èto dal ministro della giustizia Bence Tuzson in una riunione a porte chiuse con alcuni diplomatici, secondo le informazioni pubblicate dai media ungheresi.