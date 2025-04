Ilrestodelcarlino.it - L’Under 19 accede agli spareggi. Batte Forlì e sfida la Stella Azzurra

Al19 serviva un’impresa, ed un aiuto daltri campi, nell’ultima giornata della regular season del campionato perrenazionali, e tutto ciò si è verificato nella serata di lunedì. Il primo compito era quello direin casa propria, quinta in classifica ad appena +2 da Pesaro e San Lazzaro e quindi anch’essa obbligata a vincere, e il finale in volata ha premiato i biancorossi 66-71. Nel primo quarto in particolare la Vuelle ha provato a dare lo strappo decisivo sfruttando l’imprecisione al tiro dei padroni di casa (4/20) per il 9-24 al ‘10, prima di essere subito ripresa nel punteggio una volta sciolta la tensione (32-35 all’intervallo). La partita quindi si stabilizza sull’equilibrio, con Pesaro che si affida a Cornis e Stazi, migliori marcatori con 21 e 15 punti rispettivamente, per tenere la testa della gara fino al ‘40 e conquistare i due punti vitali.