Movieplayer.it - L'ultimo spettacolo: clip esclusiva del film prodotto da LAV sulla liberazione di animali da circo

Leggi su Movieplayer.it

Unadel documentario di Andrea Morabitodalla LAV per documentare la più grandedida un. Un'opera prima intrisa di profondi spiritosta. Il giornalista Andrea Morabito ha imbracciato la cinepresa per la prima volta per documentare la storia della più grandedida un. Il risultato è L', pellicola prodotta da LAV in arrivo nei cinema italiani il 7, 8 e 9 aprile di cui Movieplayer.it vi offre una. L': si concentra su una storicaanimale, raccontando come 20siano stati salvati dalMartin in Sardegna grazie all'impegno dei volontari e degli attivisti della LAV di Cagliari che hanno monitorato e denunciato le attività del .