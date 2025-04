Ilgiornaleditalia.it - L'ultimo colpo che spegne i rimpianti dell'orgoglio slabbrato, mi lascio cadere come un pugile in un'arena di silenzio

Un addio senza miracoli, tra speranze assurde, notti spietate e il tempo che seppellisce momenti "Sicuri segni mi dicono Ch'io vi dovrò presto lasciare". Sono quei segni inutili da dire Perché impossibili, non invadetemi voi Con le cure, i rimedi, i miracoli Non sempre c'è una soluzione E non