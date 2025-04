Spazionapoli.it - Lukaku, parla l’agente: “400 gol in carriera? Io ero esaltato, lui no. Sono colpito da un aspetto”, poi l’annuncio sul futuro

Leggi su Spazionapoli.it

Continua il magico momento di Romelu. A tal proposito,del belga ha svelato dettagli molto importanti sul suo assistito. L’avvento di Romelua Napoli si è concretizzato in estate dopo un lungo corteggiamento. Il merito è sicuramente di Antonio Conte, il quale non ha mai virato altrove (anche nei momenti più complessi). Tra il calciatore e l’allenatore c’è un rapporto ottimale, motivo per il quale l’ex Inter e Roma sta riuscendo ad esprimersi al meglio in questa stagione. A tal proposito, Federico Pastorello, agente del giocatore, ha svelato alcuni dettagli importanti.Pastorello: “può giocare altri cinque anni grazie al suo fisico”Romelupuò e deve trascinare il Napoli nelle ultime giornate di campionato. L’attaccante belga dopo un periodo di ambientamento “complesso”, è riuscito a trovare la miglior forma fisica settimana dopo settimana.