Liberoquotidiano.it - "L'Ue ci deruba". I dazi Usa Paese per paese

Leggi su Liberoquotidiano.it

"I Paesi dell'Unione europea per anni ci hannoto". Lo ripete, Donald Trump, annunciandodel 20% per l'Ue. Tutto sommato, in una notte che potrebbe cambiare il volto economico e politico del mondo, al Vecchio continente è andata "quasi" bene. Il presidente americano ha formalmente annunciato i, tanto temuti. Primo risultato dopo la cerimonia del Rose Garden alla Casa Bianca: il dollaro americano è sceso dell'1% rispetto all'euro. La valuta-cardine dei risparmi mondiali è scesa anche nei confronti di altre valute, tra cui la sterlina britannica e il franco svizzero. Ma i veri contraccolpi arriveranno nelle prossime ore, e sono in gran parte ancora impronosticabili. Bruxelles ha già annunciato di aver pronta una "risposta", che verrà illustrata al momento opportuno. Su un cartellone che il capo della Casa Bianca ha mostrato alle telecamere, appaiono iper i singoli soggetti nazionali: come detto, al 20% per l'Unione europea, mentre la Gran Bretagna è stata "graziata" con il 10%.