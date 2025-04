Lanazione.it - Lucchese, confermata la penalizzazione di 6 punti

Lucca, 2 aprile 2025 – E’ stato respinto il ricorso presentato dallae discusso questo pomeriggio dall’avvocato Riccardo Veli. In una nota si legge che la Federcalcio ha reso noto che "la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della(Girone B di Serie C), sanzionata lo scorso 7 marzo dal Tribunale Federale Nazionale con 6diin classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Covisoc per una serie di violazioni di natura amministrativa". Arriva quindi la prima certezza i rossoneri chiuderanno il campionato con 6di, che renderà ancora più difficile e complicata la salvezza. Ma sia chiaro nessuno degli addetti ai lavori credeva che questo ricorso sarebbe stato accettato, in primis i giocatori e lo staff tecnico, che stanno cercando soltanto con le proprie forze di salvare una stagione che rischia di essere fallimentare.