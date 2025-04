Gamberorosso.it - Luca Raccaro alla guida dei vini del Collio: è il più giovane presidente del Consorzio

Leggi su Gamberorosso.it

Cambio ai vertici per il, realtà da 270 produttori su 1.300 ettari vitati. La compagine goriziana ha nominato il nuovo Cda e il nuovo. Are l'ente di tutela sarà, affiancato dai vicepresidenti, Karin Princic e Paolo Corso. Vignaiolo dele titolare col fratello dell’azienda di famiglia,rappresenta la nuova generazione della viticoltura friulana. Con la sua nomina all'età di 36 anni, diventa il piùnella storia del. L’assemblea dei soci, riunita il 28 marzo scorso (73% la partecipazione della rappresentanza sociale), ha approvato il bilancio consuntivo 2024 e quello preventivo 2025.A ottobre esordio perEvolutionLe prime dichiarazioni diguardano al rafforzamento dell'unità della denominazione, che nell'ultimo anno, sotto la presidenza di David Buzzinelli (che resta nel Cda), ha attraversato periodi di agitazione e di polemica interna in materia di strategie produttive.