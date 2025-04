Europa.today.it - LR Vicenza-Union Clodiense: è già sold out

Leggi su Europa.today.it

In meno di due ore sono andati esauriti tutti i tagliandi disponibili nei settori riservati ai tifosi biancorossi per la gara LR, in programma domenica 6 aprile alle ore 15. Saranno oltre 10 mila i supporters presenti al Menti per sostenere i ragazzi di Vecchi.