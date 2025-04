Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 2 aprile 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 2– con la soap turca, Get. Nellaodierna Zumrut, dopo aver chiuso Neriman nel suo negozio, va ad aiutare Nazim a pitturare il locale in cui ci sarà la biblioteca. Lui è tanto contento quanto confuso quando scopre il gesto di Zumrut, allora decide di affrontarla e finisce per invitarla a cena fuori. Intanto nella guerra “maschi contro femmine”, anche se Ekrem, Musa e Ozan non sono tornati a casa, le rispettivi mogli si prendono la rivincita andando in vacanza in un resort. Ecco ilcon il centotreesimo episodio.