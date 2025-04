It.insideover.com - L’oro insanguinato del Sudan, tra i signori della guerra e un popolo sempre più affamato

Leggi su It.insideover.com

Mancano poche settimane al secondo anniversarioin, e il Paese non è mai stato così vicino all’abisso. Il conflitto, scoppiato il 15 aprile 2023, ha visto contrapporsi le Forze Armateesi (SAF), guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan, e le Forze di Supporto Rapido (RSF), un gruppo paramilitare guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti. Le tensioni, nate da disaccordi sull’integrazione delle RSF nell’esercito, hanno rapidamente degenerato in una devastantecivile. Pur con l’attenzione internazionale divisa tra diverse emergenze e altri scenari di conflitto, il drammaese si impone con la brutalità di numeri inequivocabili, oltre 30 milioni di persone necessitano di aiuti umanitari, tre milioni hanno varcato il confine in cerca di salvezza, e unese su quattro è uno sfollato nella sua stessa terra, sradicato, spaesato, inghiottito da un esodo che non ha bussola.