Lorenzo Minganti | Riorganizzerò la macchina comunale E sarà più efficiente

Il giorno del debutto, primo aprile, si presta a fin troppo facili ironie. Ma c’è da scommettere che il compito da svolgere – riorganizzare la ’’ in municipio – nonuno scherzo per, il nuovo direttore generale del Comune fortemente voluto dal sindaco Massimo Mezzetti, che ieri l’ha presentato alla città.ha 51 anni ed è bolognese, per la precisione di Minerbio, dove ha fatto a sua volta il sindaco dal 2009 al 2019. Ma la madre è nata sotto la Ghirlandina e lui ha già preso casa a Modena in un luogo a forte valenza simbolica, il condominio Errenord. Lunedì era ancora nel suo ufficio di direttore generale del Comune di Padova, dove ha lavorato negli ultimi due anni. Ora si getta con determinazione nella nuova avventura. Alto, asciutto, lievemente abbronzato – "ho un’inguaribile passione per la montagna" – predilige uno stile diretto e assai poco burocratico, con evidente attitudine alle relazioni.