Loredana Errore | “Bloccata a letto per mesi dopo l’incidente Ho dovuto rimparare a camminare e parlare”

Con un lungo monologo,ha ricordato i momenti difficili in seguito al grave incidente d'auto in cui venne coinvolta nel 2013. "Un soffitto bianco era l'unico visuale concessami nelle mie giornate e io ci proiettavo sopra la mia fantasia" ha rivelato nel corso della puntata in onda martedì 1 aprile de Le Iene.