Lanazione.it - L’opera di Lodola trova casa. Magi: "Ampio progetto in corso"

Leggi su Lanazione.it

Ha uno stile inconfondibile, Marco, autore del Palio del 16 agosto 2023. Colori esplosivi, personaggi dalla forte vitalità: il suo Pegaso, d’ora in poi, saluterà i senesi e i turisti che transiteranno per la strada Fiume., realizzata in occasione della mostra ‘Dame, cavalieri e nobili destrieri’, è stata donata dall’artista alla città e adesso (dopo l’esposizione in piazza del Campo e a palazzo Patrizi) hato una collocazione definitiva: la rotonda di via Bianchi Bandinelli. "La volontà dell’artista era che il Pegaso fosse ben visibile – dice l’assessore Barbara–: crediamo di averto il posto ideale, una strada molto transitata. Una collocazione che guarda anche alla sicurezza:, di notte, è infatti illuminata. Dove c’è degrado, non c’è sicurezza".