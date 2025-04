Linkiesta.it - L’Onu difende i diritti umani punendo sempre e solo Israele

Leggi su Linkiesta.it

Le indagini rese pubbliche dall’Alto Commissariato Onu per iriguardo all’ultimo rapporto della commissione internazionale d’inchiesta alle Nazioni Unite sollevano enormi perplessità e interrogativi sulle responsabilità attribuite adi crimini efferati, tra i quali il più atroce, quello di avere distrutto le cliniche per la fecondazione artificiale a Gaza per impedire l’assistenza sanitaria e quindi ridurre la capacità riproduttiva del popolo palestinese.Le commissioni d’inchiesta e le indagini conoscitive promosse dalsi sono spesso rivelate poco affidabili, caratterizzate da gravi lacune metodologiche, errori legali e, soprattutto, da un pregiudizio di fondo. Nella migliore delle ipotesi, equiparano un’organizzazione terroristica a uno stato di diritto, con l’obiettivo di danneggiare la reputazione dei paesi sotto accusa, indipendentemente dalle conclusioni effettive.