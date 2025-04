Oasport.it - Longo Borghini dopo il trionfo: “Ero affamata di vittoria, è una rivincita dopo la Milano-Sanremo”

Unche sa di riscatto. Una meravigliosa Elisaha vinto l’edizione 2025 di Attraverso le Fiandre, iconica corsa di ciclismo femminile con partenza ed arrivo a Waregem. Una prestazione semplicemente magistrale per l’atleta in forza alla UAE Team ADQ, capace di arrivare in solitaria al traguardo con la bellezza di ventinove secondi di vantaggio sulle inseguitriciaver attraversato, sempre in fuga, 30 dei 128 km previsti dal percorso. Al secondo posto si è piazzata in volata la detentrice del titolo iridato Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), mentre l’altra azzurra, Elisa Balsamo (Lidl-Trek) si è accomodata sul gradino più basso del podio.Enorme la soddisfazione della nativa di Ornavasso che, con oggi, ha raggiunto il significativo traguardo di 50 vittorie in carriera.