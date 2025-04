"Longevi, sani e felici", un nuovo approccio all’invecchiamento

Leggi su Ilfaroonline.it

Tutti desideriamo una vita lunga, ma nessuno vuole sentirsi vecchio. È questa la premessa da cui parte il dottor Damiano Galimberti, medico nutrizionista e fondatore dell’Associazione Medici Italiani Anti-Aging, nella sua nuova opera dal titolo emblematico:. Un libro che non si limita a trattare l’invecchiamento come un destino da subire, ma lo trasforma in un percorso attivo, guidato e consapevole.Qualità della vita oltre la quantità degli anniGalimberti ribalta il concetto tradizionale dità: vivere a lungo ha senso solo se si vive bene, in salute, autonomi e il più possibile liberi da malattie cronico-degenerative. E per farlo, occorre agire molto prima della terza età, attraverso una strategia globale che unisce scienza, consapevolezza personale e buone pratiche quotidiane.