Lombardia, un viaggio nel cuore delle emozioni

Ci sono viaggi che si fanno con i piedi, e altri che si compiono con il. E poi ci sono esperienze che uniscono entrambi, come un battito che si propaga lungo una terra viva, generosa, sorprendente. È quello che accade in, dove da marzo è partito un percorso speciale: “Ildei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026”. Un progetto che non è solo sport, ma anche narrazione, identità, bellezza. Un racconto itinerante che attraversa le dodici province lombarde con dodici eventi unici, capaci di accendere l'anima e celebrare l'infinita varietà di questa regione. Il primo battito è risuonato a Brescia il 9 marzo, durante la 23ª Brescia Art Marathon, un inno all'energia e alla creatività. Poi ilsi è spostato a Pavia, dove il 30 marzo si è corso tra storia e memoria, per celebrare i 500 anni dalla celebre battaglia tra francesi e l'Impero di Carlo V, in un connubio perfetto tra sport e cultura.