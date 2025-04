Ilfattoquotidiano.it - Lombardia, la Giunta di centrodestra paragona Marine Le Pen a Ekrem Imamoglu: “Stesso principio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le Pen come. Ladi destra in Regioneazzarda un parallelo tra la leader di Rassemblement National, condannata per l’uso improprio di alcuni fondi al partito, e il sindaco di Istanbul, oppositore di Erdogan, finito in carcere con accuse gravissime (dalla corruzione al terrorismo) ma piuttosto vaghe.Martedì sera il Consiglio regionale ha discusso e approvato una mozione di Onorio Rosati (Avs) e Lisa Noja (Iv) a sostegno di, ma nel momento del dibattito il sottosegretario Raffaele Cattaneo ha spiegato che la stessa solidarietà sarebbe dovuta andare anche a Le Pen: “Laritiene che lo, cioè la non interferenza della giustizia nella politica, valga pere per tutti i casi analoghi. Questa mattina abbiamo visto cosa sta capitando a Le Pen.