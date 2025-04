Ilrestodelcarlino.it - L’odissea dell’ex Delfinario: "Un’altra estate persa. Il Comune dia l’ok ai lavori o non avremo più fondi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

al palo. L’ennesima. "Da quando abbiamo preso in concessione l’exnel 2020, l’utilizzato sì e no 5 giorni per fare alcune attività all’esterno. Ma nel frattempo continuiamo a pagare le bollette e il canone." allarga le braccia Sauro Pari, presidente della Fondazione cetacea. Che, con il Club nautico, cinque anni fa vinse il bando delper gestire l’exe realizzare lì un centro per le ricerche marine e il nuovo ospedale per la cura delle tartarughe. La vicenda è nota: dopo i primidi sistemazione e demolizione di alcune parti, il cantiere di riqualificazione si è fermato perché ci sono vecchi abusi edilizi, tra cui la torretta per l’ascensore e la rampa di accesso per i disabili (opere realizzate dai vecchi gestori) che per ilnon sono sanabili e vanno abbattuti.