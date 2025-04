Iltempo.it - Lo spoiler di Cerno e Terracina: chi sarà il nuovo ospite

Il direttore Tommasoe Ginevradanno qualche indizio sul prossimodi "Chiedo per un amico". Come sfondo su X ha una banconota in lire perché vorrebbe quell'Europa lì, “meno chiacchiere e più distintiva”. E ha definito Mario Draghi “ilFonzie”. Avete capito di chi si tratta?