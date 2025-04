Inter-news.it - LIVE Milan-Inter, Coppa Italia: cronaca e risultato in diretta

Leggi su Inter-news.it

Inizia ora ildi, partita valida per l’andata della semifinale di. Segui l’evento con latestuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.(ore 21) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP20.38 Rispetto alle iniziali aspettative sulla formazione Simone Inzaghi fa un importante cambiamento: gioca Carlos Augusto alto a sinistra, mentre Dimarco rimane in panchina.20.30 Inizia ora ildi, manca mezz’ora al fischio d’inizio della semifinale d’andata di. Di seguito le formazioni ufficiali:: FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham.