Inter-news.it - LIVE Milan-Inter 1-1: CALHAAAANOOOGLUUUUUUU!!!

Inizia ora ildi, partita valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPZalewski inventa sulla sinistra imbucando per Correa, che ha lo spazio per girarsi e appoggiarsi dietro per Calhanoglu. Il turco da fuori area sferra una bomba rasoterra all’angolino e pareggia i conti!67? CALHAAAAANOOOOOOGLUUUUUUUUUUUUUU!!!61? Leao può puntare in uno contro de Vrij, che però blocca il passaggio verso l’area di rigore. Perfetto!59? Pavard, Mkhitaryan e Zalewski prendono il posto di Bisseck, Frattesi e Carlos Augusto.57? Ammonito Bisseck per un fallo su Leao.