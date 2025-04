Inter-news.it - LIVE Milan-Inter 1-0: difesa aperta, Abraham incrocia e segna

Inizia ora ildi, partita valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP52? Giallo per Acerbi, che dalla panchina si fa ammonire.49? TIRO A GIRO DI BARELLA, ALTRA PARATA DI MAIGNAN!Rimpallo sfavorevole al centrocampo dell’, conche viene lasciato libero di girarsi in area di rigore ere sul secondo palo. Bisseck lontanissimo in marcatura, errore grave.47?! 1-022.04 RICOMINCIA IL MATCH!Primo tempo a ritmi bassi, molto bassi. Due occasioni comunque per parte: de Vrij e Frattesi per i nerazzurri, Leao eper i rossoneri.