Inter-news.it - LIVE Milan-Inter 0-0: inizia il primo derby di Coppa Italia!

ora ildi, partita valida per l’andata della semifinale di. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP2? Prima punizione per il, la difesa dell’respinge il cross dalla sinistra e difende bene.21LA PARTITA!!!20.55 Le squadre sono nel tunnel: tra meno di cinque minutiil!20.38 Rispetto alleli aspettative sulla formazione Simone Inzaghi fa un importante cambiamento: gioca Carlos Augusto alto a sinistra, mentre Dimarco rimane in panchina.20.30ora ildi, manca mezz’ora al fischio d’inizio della semifinale d’andata di